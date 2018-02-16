Украинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободы

Его признали виновным попытке организации диверсии.

?Украинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободы
Фото: ФСБ РФ

Подконтрольный РоSSии Верховный суд Крыма 16 февраля вынес приговор украинцу Андрею Захтею. Его признали виновным попытке организации диверсии на полуострове и приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет "РИА Новости". Также его оштрафовали на 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Напомним, что Захтей вместе с еще одним украинцем Евгением Пановым был задержаны в Крыму в начале августа 2016 года по обвинению в подготовке диверсий в Крыму (статья 30 и пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ). Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них. В декабре 2016 года и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет РоSSии заявления о пытках со стороны ФСБ.

Летом 2017 года появилась информация, что Захтей заключил соглашение со следствием, рассчитывая на снисхождение и меньший срок заключения.

Несколько дней назад украинский суд вынес приговор крымским дезертирам Александру Баранову и Максиму Одинцову. Их адвокат заявил, что они будут обменены на арестованных в РоSSии украинцев.


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