Его признали виновным попытке организации диверсии.

Подконтрольный РоSSии Верховный суд Крыма 16 февраля вынес приговор украинцу Андрею Захтею. Его признали виновным попытке организации диверсии на полуострове и приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет "РИА Новости". Также его оштрафовали на 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Напомним, что Захтей вместе с еще одним украинцем Евгением Пановым был задержаны в Крыму в начале августа 2016 года по обвинению в подготовке диверсий в Крыму (статья 30 и пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ). Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них. В декабре 2016 года и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет РоSSии заявления о пытках со стороны ФСБ.

Летом 2017 года появилась информация, что Захтей заключил соглашение со следствием, рассчитывая на снисхождение и меньший срок заключения.

Несколько дней назад украинский суд вынес приговор крымским дезертирам Александру Баранову и Максиму Одинцову. Их адвокат заявил, что они будут обменены на арестованных в РоSSии украинцев.