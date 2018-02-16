В Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской Америкой
"РоSSия активно пытается свести на нет сотрудничество США со странами региона", - заявил адмирал армии США.
Отношения РоSSии с Кубой, Никарагуя и Венесуэлой могут стать "критической угрозой" для США, заявил в ходе заседания в комитете по делам вооруженных сил американского сената адмирал Курт Тидд, глава Южного командования армии США.
Об этом говорится на сайте комитета.
По словам адмирала, РоSSия является "стратегическим соперником", который "активно пытается" свести на нет сотрудничество США со странами региона и подорвать влияние Вашингтона в Латинской Америке. "Растущая роль РоSSии в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, учитывая ее возможности в сфере разведки и киберпространства, а также стремление подорвать международную стабильность", - сказал Тидд.
По мнению адмирала, связи с Венесуэлой, Никарагуа и Кобой служат для РоSSии в качестве "региональной платформы", которая используется для борьбы за "активы США" и получения разведывательных данных.
Напомним, ранее в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости создания в США нового ядерного оружия малой мощности для сдерживания "одной страны".
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16.02.2018 06:51