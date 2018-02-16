В Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской Америкой

"РоSSия активно пытается свести на нет сотрудничество США со странами региона", - заявил адмирал армии США.

В Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской Америкой
Пентагон

Отношения РоSSии с Кубой, Никарагуя и Венесуэлой могут стать "критической угрозой" для США, заявил в ходе заседания в комитете по делам вооруженных сил американского сената адмирал Курт Тидд, глава Южного командования армии США.

Об этом говорится на сайте комитета.

По словам адмирала, РоSSия является "стратегическим соперником", который "активно пытается" свести на нет сотрудничество США со странами региона и подорвать влияние Вашингтона в Латинской Америке. "Растущая роль РоSSии в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, учитывая ее возможности в сфере разведки и киберпространства, а также стремление подорвать международную стабильность", - сказал Тидд.

По мнению адмирала, связи с Венесуэлой, Никарагуа и Кобой служат для РоSSии в качестве "региональной платформы", которая используется для борьбы за "активы США" и получения разведывательных данных.

Напомним, ранее в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости создания в США нового ядерного оружия малой мощности для сдерживания "одной страны".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Расследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемниковРасследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемников
В Крыму оккупанты назвали нелегалами 23 украинцев и вывезли их в РоSSию
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Совфеде РоSSии назвали "Кремлевский список" фактическим разрывом отношений с СШАВ Совфеде РоSSии назвали "Кремлевский список" фактическим разрывом отношений с США
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Япония призвала страны разорвать дипотношения с КНДРЯпония призвала страны разорвать дипотношения с КНДР
Правозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» странойПравозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» страной
У Меркель назвали очередные условия для ввода миротворцев на ДонбассУ Меркель назвали очередные условия для ввода миротворцев на Донбасс
Тиллерсон определил роль Украины в отношениях между США и РФТиллерсон определил роль Украины в отношениях между США и РФ
В СБУ назвали число оставшихся в плену украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости