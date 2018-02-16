В Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской Америкой

"РоSSия активно пытается свести на нет сотрудничество США со странами региона", - заявил адмирал армии США .

Отношения РоSSии с Кубой, Никарагуя и Венесуэлой могут стать "критической угрозой" для США , заявил в ходе заседания в комитете по делам вооруженных сил американского сената адмирал Курт Тидд, глава Южного командования армии США .

Об этом говорится на сайте комитета.

По словам адмирала, РоSSия является "стратегическим соперником", который "активно пытается" свести на нет сотрудничество США со странами региона и подорвать влияние Вашингтона в Латинской Америке. "Растущая роль РоSSии в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, учитывая ее возможности в сфере разведки и киберпространства, а также стремление подорвать международную стабильность", - сказал Тидд.

По мнению адмирала, связи с Венесуэлой, Никарагуа и Кобой служат для РоSSии в качестве "региональной платформы", которая используется для борьбы за "активы США " и получения разведывательных данных.