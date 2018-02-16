За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму
Боевики 10 раз прицельно обстреляли позиции сил АТО.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 10 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник - получил боевую травму.
На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП возле Луганского.
На Донецком направлении эпицентром напряжения стал приморский участок. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого населенного пункта террористы применяли артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы.
Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы наемники применяли в районе Тарамчука и шахты Бутовка.
Напомним, ранее в штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицкого.
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Политика
16.02.2018 06:51