За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму

Боевики 10 раз прицельно обстреляли позиции сил АТО.

За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 10 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник - получил боевую травму.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП возле Луганского.

На Донецком направлении эпицентром напряжения стал приморский участок. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого населенного пункта террористы применяли артиллерийские установки калибра 122-мм и 120-мм минометы.

Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибра 82-мм и гранатометы наемники применяли в районе Тарамчука и шахты Бутовка.

Напомним, ранее в штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицкого.


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