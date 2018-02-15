Труханова отпустили на поруки
Соломенский райсуд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова.
Об этом сообщает
Геннадий Труханов является подозреваемым по делу о хищении средств во время покупки мэрией Одессы здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс ГП «Завод «Краян», за 185 млн грн у частной структуры. Эта структура в начале 2016 года приобрела весь комплекс с аукциона, организованного ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
Обвинение просило для Геннадия Труханова арест с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. 30 млн грн залога требовали для заместителя мэра Одессы и по 10 млн грн каждому из остальных участников указанного производства.
Всего в деле было объявлено 8 подозрений — пятерым чиновникам Одесского горсовета, двум руководителям и учредителям частных предприятий, задействованных в схеме, а также оценщику, который делал оценку помещений.
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Политика
16.02.2018 02:41