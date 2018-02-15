РоSSийская авиация отработала пуски крылатых ракет в сторону Украины

Истребители и бомбардировщики ВКС РФ осуществили вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки.

РоSSийская авиация отработала пуски крылатых ракет в сторону Украины
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

РоSSийские самолеты во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к восточной границе Украины и отработав условные пуски крылатых ракет.

Об этом заявляет командование Воздушных сил Украины.

"Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролетела в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины", - говорится в сообщении в соцесети фейсбук.

Отмечается, что 15 февраля в ходе тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных Сил Украины силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины было зафиксировано активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил РоSSийской Федерации вдоль восточной воздушной границы Украины.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения", - подчеркнули в Воздушных силах Украины.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму развернули второй дивизион роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".


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