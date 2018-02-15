Хуг: Жители Востока Украины не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт

Александр Хуг

Граждане, проживающие по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, утверждают, что не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт.

Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM) Александр Хуг в четверг на пресс-брифинге в Северодонецке, передает УНН.

«Ежедневно линию разграничения пересекают до 40 тысяч гражданских. У мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения одно лишь желание — чтобы прекратился этот конфликт. Они также утверждают, что не понимают, почему до сих пор продолжается этот конфликт», — отметил Хуг.

По его словам, фактом является то, что негативные события прекращаются, когда стороны садятся за стол переговоров.

«Мы также знаем о том, что когда лица, принимающие решения — люди в костюмах, — садятся и договариваются, то все негативные события прекращаются, и это факты», — добавил он.


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