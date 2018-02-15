Украина подготовила меморандум для подачи в Морской трибунал ООН

Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенций ООН по морскому праву.

Украина подготовила меморандум для подачи в Морской трибунал ООН
Фото: gp.gov.ua

Украина уже подготовила меморандум для подачи в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал Климкин в Twitter в четверг, 15 февраля.

Ранее о намерении подать соответствующий меморандум против РоSSии уже сообщала замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Уже 19 февраля мы подаем наш меморандум, в котором фактически обвиняем РоSSию в узурпации наших прав, прав Украины как прибрежного морского государства, где приводим все нарушения, связанные с Черным, Азовским морями, Керченским проливом, строительством Крымского моста", - сказала она 22 января.

Зеркаль также отметила, что после подачи этого меморандума у РоSSии будет три месяца на подготовку возражений относительно юрисдикции Международного трибунала в данном вопросе.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РоSSийской Федерацией относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. Украина в своем иске отмечает, что РоSSийская Федерация нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к АР Крым морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. Украина требует от РоSSийской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб.

22 декабря 2016 года ООН сформировала трибунал, который начнет разбирательство дела по иску Украины к РФ за препятствование доступа к своим акваториям и шельфам в Черном море.

Интересы Украины в арбитраже против РФ будет представлять одна из ведущих американских юридических компаний Covington & Burling LLP.


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