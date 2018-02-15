В штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицког

Под обстрелы могут попасть жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы по обе стороны линии разграничения.

В штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицког
Фото: Макс Левин

Боевики намерены обстрелять населенные пункты у линии разграничения, расположенные в районе Докучаевска и Новотроицкого.

Пресс-центра штаба АТО сообщает, что, по имеющейся информации, на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны роSSийско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое.

В штабе предупреждают, под обстрелы могут попасть, "как это уже было неоднократно", жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

"Преступления противника против человечности будут фиксироваться роSSийскими СМИ для создания фейковых фото- и видеоматериалов с последующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня", - отмечают в штабе.

Подчеркивается, что возможные вооруженные провокации роSSийско-оккупационных войск могут быть связаны с проведением в рамках Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе.

Как сообщалось, с начала суток на Донбассе зафиксировано шесть прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков, в результате которых погиб один украинский военнослужащий.

13 февраля в штабе АТО предупреждали, что боевики получили приказ о применении артиллерии на Светлодарской дуге.


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