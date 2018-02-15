Боевики "ЛНР" вернули тело погибшего украинского военнослужащего

12 февраля военнослужащий сил АТО погиб, попав под вражеский минометный обстрел.

После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" добились возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что 12 февраля во время выполнения боевой задачи по наблюдению за позициями противника один из военнослужащих сил АТО, попав под вражеский минометный обстрел, погиб. Тело погибшего военнослужащего попало к боевикам.

"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - отмечается в сообщении.

В четверг передача тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию произошла в районе населенного пункта Счастье с участием представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганской области", ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.

Напомним, 7 февраля военнослужащие сил АТО и сотрудники Национальной полиции передали ОРЛО останки двух погибших членов незаконных вооруженных формирований.

Еще два тела выходцев из Луганской области были переданы противоположной стороне в январе. Идентификация останков еще двух продолжается.