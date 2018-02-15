Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Мюнхене выход представителей РФ из СЦКК
Вопрос выхода представителей РоSSийской Федерации из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) будет подниматься на встрече министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки».
Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает
«РоSSия вышла из СЦКК, что вызвало на самом деле очень серьезную реакцию, в том числе наших партнеров по «нормандскому формату» и было темой соответствующих дискуссий. И будет темой соответствующих дискуссий уже на этой неделе в Мюнхене во время встречи в «нормандском формате» министров иностранных дел», — сказала И.Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.
Как сообщалось, роSSийские военные вышли из состава СЦКК в декабре 2017 года.
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