Президент Польши опротестовал упоминание об "украинских националистах" в законе об Институте нацпамяти

Представление Дуды касается не какой-то отдельной части закона, а в целом его соответствия Конституции.

Президент Польши Анджей Дуда опротестовал в конституционном суде формулировку об "украинских националистах" и "восточной Малопольше" в законе об Институте национальной памяти.

Об этом сообщили в Канцелярии польского президента, передает ZAXID.NET.

Как следует из сообщения пресс-службы Конституционного трибунала, представление Дуды касается не какой-то отдельной части закона, а в целом его соответствия Конституции.

В обновленном законе говорится о "действиях, совершенных украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей".

В законе также указано, что такими преступлениями было "участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершенные ими убийства граждан ИИ РП на Волыни и в Восточной Малопольше".

Ранее Дуда направил новый закон об Институте национальной памяти на проверку в Конституционный суд.

Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд при рассмотрении изменений в закон об Институте нацпамяти, может учесть позицию украинской стороны.

Напомним, польский парламент внес поправку в закон об Институте нацпамяти, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом, и других преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеризма". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада осудили этот документ. Украинский парламент считает, что закон противоречит Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года, в которой Рада и Сейм отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического движения сопротивления и согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований.

Принятие данного закона, кроме Украины, раскритиковали Израиль и США . Израилю не понравилось, что закон вводит наказание за распространение данных об участии польской нации в Холокосте.

В пятницу, 16 февраля, состоится заседание украинско-польской исторической комиссии.