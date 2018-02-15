После захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны

Генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявляет, что РоSSия после оккупации Крыма готовилась к широкомасштабному вторжению на материковую Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года исполнял обязанности министра обороны, сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены.

Отвечая на вопрос, было ли необходимое количество военнослужащих, чтобы деблокировать здание Верховного совета Крыма, которое в конце февраля 2014 года захватили 80 вооруженных лиц, он заявил, что соответствующих ресурсов не было. «Не было этого, такой силы не было. Я как профессионал скажу, что должны быть хорошие штурмовые группы, хорошо подготовленные. Были бы очень большие потери среди гражданского населения, если бы в центре столицы автономии начались боевые действия. Тем более первый выстрел — это развязывание рук всех и вся», — сказал Коваль.

По словам и.о. министра обороны, от разведчиков поступала информация о подготовке Россией вторжения на материковую Украину. «Только произошла аннексия Крыма, я стал исполняющим обязанности министра обороны, и я сразу как военнослужащий заслушал, какие угрозы существуют для государства… Я доложил исполняющему обязанности президента об угрозе вторжения (войск РФ на материковую Украину – ред.). Мои предложения были, начиная с мобилизации… Прикрываем Черниговское направление, там, там, там, начинаем минирование — то есть готовиться к крупномасштабному вторжению, и об угрозе этого вторжения у нас была развединформация, но у нас не было сил и средств», — добавил Коваль.

«Вооруженные силы Украины смогли на две области (Донецкая и Луганская – ред.) вывести всего две батальонные тактические группы до конца марта — это группа 25-й воздушно-десантной бригады с одной батареей 2С9, они пришли в район Степановки, это 80-я бригада — они пришли под Луганск и пришли к обороне района», — добавил он. При этом Коваль отметил, что еще одна группа из 93-й бригады пыталась разместиться в Гвардейском Луганской области, но их «не пустили ребята в казачьих мундирах».