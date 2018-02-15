С начала суток на Донбассе погиб один военнослужащий

Боевики совершили шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ.

С начала суток на Донбассе погиб один военнослужащий
Фото: Макс Левін

С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП вблизи Луганского.

На Донецком направлении террористы применяли минометы калибра 120-мм и 82-мм у Павлополя и Чермалыка на Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку Тарамчука.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные группировки 14 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате четверо украинских защитников получили ранения.


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