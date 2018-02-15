Соломенский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела Труханова
Петру Загодиренко предоставлена возможность внесения 5,2 млн гривен залога.
Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Петру Загодиренко, который является фигурантом по делу о причинении ущерба бюджету Одессы (дела Труханова).
Об этом сообщил прокурор Валентин Мусияка, передает РБК-Украина.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Также представлена возможность внесения залога в размере 5,2 млн гривен", - сообщил он.
Также суд наложил обязательства на обвиняемого сдать все паспорта. Вместе с тем, прокурор пока не знает, будет ли защита обжаловать данное решение.
Загодиренко является фигурантом дела завода "Краян". Мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, ранее принадлежавшее ГП "Завод "Краян", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии средства "продавец" попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО. Указанные здания на праве частной собственности принадлежат ООО "Девелопмент элит", конечным бенефициаром фирмы является преподаватель кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Одесской юридической академии Загодиренко.
Напомним, ранее Соломенский райсуд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.
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