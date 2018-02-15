Французская авиация нанесла удар по джихадистам в Мали: 10 погибших

По неподтвержденным данным, был уничтожен бывший полковник ВС Мали, близкий к джихадистам.

Французская авиация нанесла удар по джихадистам в Мали: 10 погибших
Фото: www.1news.az

Французская авиация уничтожила по меньшей мере 10 джихадистов на северо-востоке Мали возле границы с Алжиром.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на местные источники из числа военных.

"Французские подразделения провели минимум один рейд против террористов возле Тинзауатена (Tinzaouatene), возле границы с Алжиром... Минимум 10 джихадистов погибли, также уничтожены транспортные средства", - сообщил источник французским СМИ.

По его данным, в результате авиаудара был уничтожен бывший полковник ВС Мали, который был родственником и приближенным к одному из лидеров джихадистов.

Франция присоединилась к миротворческому контингенту ООН в 2013 году с целью вытеснить "Аль-Каиду" и связанных с ней боевиков, которые годом ранее захватили север Мали. С тех пор Франция развернула свыше 4500 солдат, известных как сила Barkhane, по всей области, чтобы выследить исламистов.


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