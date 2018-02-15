Французская авиация нанесла удар по джихадистам в Мали: 10 погибших
По неподтвержденным данным, был уничтожен бывший полковник ВС Мали, близкий к джихадистам.
Французская авиация уничтожила по меньшей мере 10 джихадистов на северо-востоке Мали возле границы с Алжиром.
Об этом сообщает France24 со ссылкой на местные источники из числа военных.
"Французские подразделения провели минимум один рейд против террористов возле Тинзауатена (Tinzaouatene), возле границы с Алжиром... Минимум 10 джихадистов погибли, также уничтожены транспортные средства", - сообщил источник французским СМИ.
По его данным, в результате авиаудара был уничтожен бывший полковник ВС Мали, который был родственником и приближенным к одному из лидеров джихадистов.
Франция присоединилась к миротворческому контингенту ООН в 2013 году с целью вытеснить "Аль-Каиду" и связанных с ней боевиков, которые годом ранее захватили север Мали. С тех пор Франция развернула свыше 4500 солдат, известных как сила Barkhane, по всей области, чтобы выследить исламистов.
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