Заммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взятки

Посредником оказался помощник депутата.

Правоохранители задержали одного из заместителей мэра Северодонецка Луганской области по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Следователи прокуратуры Луганской области совместно с работниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности в Луганской и Донецкой областях разоблачали заместителя Северодонецкого городского головы и посредника (помощника депутата) при получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в конце 2017 года чиновник вымогал у директора строительной компании 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией ремонтных работ в здании одной из больниц Северодонецка.

Чиновник был задержан во время получения 135 тыс. гривен.

Фото: gp.gov.ua

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Прокуратура намерена ходатайствовать об аресте.

Напомним, в апреле прошлого года мэр Северодонецка Валентин Казаков сложил свои полномочия.