Заммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взятки

Посредником оказался помощник депутата.

Заммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взятки
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали одного из заместителей мэра Северодонецка Луганской области по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Следователи прокуратуры Луганской области совместно с работниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности в Луганской и Донецкой областях разоблачали заместителя Северодонецкого городского головы и посредника (помощника депутата) при получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в конце 2017 года чиновник вымогал у директора строительной компании 10% от стоимости объекта строительства при выполнении этой компанией ремонтных работ в здании одной из больниц Северодонецка.

Чиновник был задержан во время получения 135 тыс. гривен.

Фото: gp.gov.ua

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Прокуратура намерена ходатайствовать об аресте.

Напомним, в апреле прошлого года мэр Северодонецка Валентин Казаков сложил свои полномочия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Следствие попросило арестовать Труханова с залогом 50 млн гривенСледствие попросило арестовать Труханова с залогом 50 млн гривен
Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"
Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"
МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
Пограничники задержали двух сотрудников МВД ПриднестровьяПограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья
В Одесской области помощник судьи за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давностиВ Одесской области помощник судьи за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давности
В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из БританииВ Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
Беглого экс-нардепа Шепелева задержали под КиевомБеглого экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом
В Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителяВ Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тыс. грн от местного жителя
В Харьковской области госисполнитель задержан при получении $4 тыс. взяткиВ Харьковской области госисполнитель задержан при получении $4 тыс. взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости