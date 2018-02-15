Турчинов: "За военное положение в 2014 проголосовал один я"

Решение остановило бы президентскую кампанию.

Фото: Соня Кошкина

В феврале 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов планировал ввести военное положение в стране, однако не нашел поддержки остального политикума. Об этом он рассказал в ходе дачи свидетельских показаний по делу о госизмене Виктора Януковича.

"27-го (февраля - ред.) вечером я дал распоряжение специалистам Администрации президента подготовить указ о введении военного положения. 28-го, на заседании СНБО, я рассчитывал получить поддержку коллег, поскольку такой указ не может работать без одобрения парламента. Я пригласил руководителей фракций на консультации, предложил поддержать инициативу. Некоторые из них опасались, что такой указ предоставит мне неограниченную власть. Таким образом на заседании СНБО за введение военного положения в стране проголосовал один я", - рассказал Турчинов.

"Я вынужден был с этим согласиться. Пока Янукович в РоSSии считался легитимным президентом, была постоянная угроза вторжения РоSSии в Украине", - сказал Турчинов. Но введение военного положения помогло бы и.о. главы государства "успокоить ситуацию" в условиях, "когда начался этот сепаратистский шабаш".

По его словам, когда начались события на Донбассе, он предложил формат проведения АТО, чтобы не останавливать президентскую кампанию, которая была в самом разгаре. Он пояснил, что введение военного положения останавливает проведение любых выборов, предусматривает жесткие ограничения конституционных прав граждан, позволяет власти проводить конфискацию независимо от формы собственности, но не дает права применять оружие.

"Право на применение оружия дает объявление войны", - сказал Турчинов. А это, по его словам, невозможно, "потому что РоSSия - ядерная держава". "Украина не имеет ядерного оружия, а международные партнеры заверили, что могут поддержать нас только на дипломатическом уровне", - напомним глава СНБО.