Турчинов: герои, утверждающие, что Крым можно было спасти, врут

Глава СБНО прокомментировал слова экс-начальник Генштаба.

Информация о том, что в 2014 году оккупации Крыма можно было избежать, - не соответствует действительности, считает секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом он заявил в ходе дачи свидетельских показаний в суде по делу госизмены Виктора Януковича.

"Экс-начальник Генштаба Владимир Замана дезинформировал суд о том, что в феврале 2014 предлагал провести наступальную операцию в Крыму. В СМИ я прочитал, что он якобы выступал в Верховной Раде и предупреждал об опасности. Но он сидел с мокрыми штанами и боялся рот открыть. Я специально проверил стенограмму за тот день - Замана ни слова не сказал о Крыме, ни единого", - отметил Турчинов.

Сегодня, по прошествии времени, по его словам, находится «много героев», утверждающих, что якобы были шансы спасти Крым, но в 2014-м они не проявляли инициативу и никаких действий не предпринимали.

"Я понимаю, что бумага все стерпит, но так называемые герои врут не только в интервью для СМИ , но даже под присягой в суде", - добавил глава СНБО.

Отвечая на вопрос, почему он сам не поехал в Крым, Турчинов отметил, что "Янукович и русские только этого и ждали".

"Но я честно выполнял свои обязанности главы ВР и и.о. президента", - резюмировал глава СНБО.