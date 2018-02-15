Во Львове с Монумента Славы молотком сбили надпись "Победителям над нацизмом"

Националисты считают, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести.

В четверг днем представители правых организаций разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на Монументе Славы во Львове и написали на нем краской "памятник оккупантам".

Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам организаторов акции, таким образом представители националистических организаций, в частности "Правого сектора", Добровольческого движения ОУН и организации "Сокол", хотели привлечь внимание властей к тому, что памятник следует снести в рамках декоммунизации.

"Это наша информативная акция, мы надеемся, что власти прислушаются к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, то посмотрим, как будут разворачиваться события", - заявил руководитель львовской ячейки "Правого сектора" Тарас Бобанич.

Фото: zaxid.net

Отметим, что специалисты Украинского института нацпамяти сообщили, что Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу.

В мае 2017 во Львове создали рабочую группу по возможному демонтажу Монумента Славы. Депутаты Львовского облсовета предложили на этом месте установить Мемориал почета украинских воинов, которые борются с роSSийским агрессором. Ранее также рассматривались варианты перенести монумент в музей "Территория террора", а руководство парка, у которого он расположен, также рассматривало вариант предоставить памятнике новую функцию - сделать на его месте музей под стеклом, а на горе обустроить смотровую площадку.

В декабре 2010 года неизвестные облили Монумент Славы краской памятник и нарисовали на нем серп и молот, а также свастику. А 28 апреля 2016 года памятник раскрасили в сине-желтые цвета. После этого, в августе 2016 вблизи монумента установили камеры видеонаблюдения.

Напомним, в декабре прошлого года во Львове неизвестные сбросили с постамента памятник Юрию Великановичу, на постаменте красной краской написали "комуняку геть", а саму фигуру сбросили на землю.