Турчинов: в феврале 2014 удалось собрать лишь 5 тысяч военных

В распоряжении РоSSии было 200 тысяч.

Как только стало известно о захвате крымского парламента 27 февраля 2014 года, и.о. президента в то время Александр Турчинов распорядился окружить его и деблокировать. Однако внутренние войска выполнили его распоряжение лишь частично (окружили здание), поскольку рядом с силовиками находились агрессивно настроенные граждане. Об этом рассказал сам Турчинов во время допроса по делу госизмены Виктора Януковича.

Уже на первом заседании СНБО министр обороны Игорь Тенюх доложил, что, в связи с ужасающим состояния Вооруженных Сил, реально собрать только около пяти тысяч военных. Это - весь резерв, который был тогда. И это - одно из главных преступлений Януковича", - рассказал Турчинов.

"Тогда, на СНБО, выяснилось, что главная задача РоSSии - вторжение на материковую Украину. И задействовались для этого до 200 тысяч роSSийских военных, танки, системы залпового огня, авиация. Я принял решение о переброске войск с запада страны и других регионов на защиту киевского, донецкого и харьковского направления. И было принято решение о мобилизации. Проводить ее надо было через систему военкоматов, которых, как выяснилось, не существовало. Даже помещения были частично проданы. Против страны нормально поработали, системно.

Реально мобилизация началась только 17 марта, когда мы были хоть немного готовы. В том числе - выдавать форму, вооружение. Нам нужно было выиграть время, и военные, оставшиеся верные присяге, которые продержались месяц, дали нам возможность занять оборону и сорвали таким образом план русских по внезапному и победному вторжению", - резюмировал Турчинов.

Также он рассказал, как сбежал Виктор Янукович.