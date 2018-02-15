Турчинов: в феврале 2014 удалось собрать лишь 5 тысяч военных

В распоряжении РоSSии было 200 тысяч.

Турчинов: в феврале 2014 удалось собрать лишь 5 тысяч военных
Фото: Соня Кошкина

Как только стало известно о захвате крымского парламента 27 февраля 2014 года, и.о. президента в то время Александр Турчинов распорядился окружить его и деблокировать. Однако внутренние войска выполнили его распоряжение лишь частично (окружили здание), поскольку рядом с силовиками находились агрессивно настроенные граждане. Об этом рассказал сам Турчинов во время допроса по делу госизмены Виктора Януковича.

Уже на первом заседании СНБО министр обороны Игорь Тенюх доложил, что, в связи с ужасающим состояния Вооруженных Сил, реально собрать только около пяти тысяч военных. Это - весь резерв, который был тогда. И это - одно из главных преступлений Януковича", - рассказал Турчинов.

"Тогда, на СНБО, выяснилось, что главная задача РоSSии - вторжение на материковую Украину. И задействовались для этого до 200 тысяч роSSийских военных, танки, системы залпового огня, авиация. Я принял решение о переброске войск с запада страны и других регионов на защиту киевского, донецкого и харьковского направления. И было принято решение о мобилизации. Проводить ее надо было через систему военкоматов, которых, как выяснилось, не существовало. Даже помещения были частично проданы. Против страны нормально поработали, системно.

Реально мобилизация началась только 17 марта, когда мы были хоть немного готовы. В том числе - выдавать форму, вооружение. Нам нужно было выиграть время, и военные, оставшиеся верные присяге, которые продержались месяц, дали нам возможность занять оборону и сорвали таким образом план русских по внезапному и победному вторжению", - резюмировал Турчинов.

Также он рассказал, как сбежал Виктор Янукович.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Турчинов: "За военное положение в 2014 проголосовал один я"Турчинов: "За военное положение в 2014 проголосовал один я"
Турчинов: герои, утверждающие, что Крым можно было спасти, врутТурчинов: герои, утверждающие, что Крым можно было спасти, врут
Турчинов: распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давалТурчинов: распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давал
Турчинов: целью Путина в марте 2014 года было захватить КиевТурчинов: целью Путина в марте 2014 года было захватить Киев
Канадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовокКанадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок
Четверо военных ранены за сутки на ДонбассеЧетверо военных ранены за сутки на Донбассе
Трое военных ранены с начала суток на ДонбассеТрое военных ранены с начала суток на Донбассе
США передали ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного виденияСША передали ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения
Турчинов рассказал, как говорил неправду населению в 2014 годуТурчинов рассказал, как говорил неправду населению в 2014 году
За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции военных на ДонбассеЗа сутки боевики 14 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости