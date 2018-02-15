Конституционный суд Польши может изменить украинскую часть в "антибандеровском" законе

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Конституционный суд Польши, который сейчас изучает изменения в закон об институте национальной памяти РП, может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить его.

Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает собственный корреспондент Укринформа.

“Украинцы протестуют против изменений в закон об ИНП. Однако Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения”, — заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что в стратегических вопросах Польша находит взаимопонимание с Украиной и поддерживает европейские амбиции Киева.

“Мы хотели бы, чтобы Украина принадлежала к семье демократических стран в Европе. Мы поддерживаем ее территориальную целостность, поддерживаем в конфликте с Россией”,- подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович подчеркнул, что в важнейших вопросах Польша поддерживает Украину, но исторические вопросы все же остаются на повестке дня.

По его словам, Польша должна требовать признания от Украины исторической правды, но необходимо время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах). По его словам, необходимым является исторический диалог между обеими странами.

Чапутович подчеркнул, что Польша хочет “разблокировать” отношения с Украиной. Он выразил надежду, что вскоре в Польшу приедет вице-премьер Украины Павел Розенко, который проведет переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским.

“Мы рассчитываем на то, что будут восстановлена работа по эксгумации и смогут разговаривать историки”,- подчеркнул польский министр.

Он напомнил, что глава МИД Украины Павел Климкин был первым министром, который поздравил его с избранием на должность. Чапутович отметил, что он планирует обсудить с украинским коллегой взаимоотношения и возможность сотрудничества.

Как информировалось, польский парламент проголосовал за изменения к закону о ИНН 1 февраля, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Дуда сообщил, что направляет закон для того, чтобы КС оценил, не противоречитли закон статье Конституции о свободе высказываний, и оценил положение уголовного характера, вытекающих из этого закона.

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.


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