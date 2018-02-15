Турчинов: распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давал

Экс-президент просто собрал вещи и уехал.

Турчинов: распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давал
Фото: Соня Кошкина

Экс-президент Виктор Янукович в конце февраля 2014 года просто собрал вещи и тихо уехал. Об этом во время дачи показаний суде по делу о госизмене Януковича заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Насколько нам известно, он просто собрал вещи, и ни в АП (Администрации президента - С.К.), ни в других органах власти не было известно где он, связь с ним была утрачена", - отметил Турчинов, отмечая, что сам, при возложении на него полномочий главы государства, на связи был круглосуточно. Связаться с ним никто не пытался.

"Появилась информация о том, что он собирается покинуть территорию страны вертолетом. С целью сохранения важной документации и возможного задержания его соратников, в частности, силовиков, я дал команду Погранслужбе не выпускать вертолёт с территории Украины". Но распоряжение сбивать вертолет Януковича никто не давал.

В Крым за Януковичем он, Арсен Аваков и глава СБУ в то время Валентин Наливайченко последовали, по словам Турчинова, чтобы убедить его сложить полномочия".

"Я был уверен, что смогу убедить Януковича написать заявление о сложении полномочий", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, сторона защиты заявила к допросу 138 лиц, но суд удовлетворил 16.


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