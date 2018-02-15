Турчинов: целью Путина в марте 2014 года было захватить Киев

Секретарь СНБО дает показания по делу о госизмене Януковича.

Турчинов: целью Путина в марте 2014 года было захватить Киев
Фото: Соня Кошкина

Оболонский суд Киева приступил сегодня к допросу следующего свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича - секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Перед началом допроса адвокат стороны защиты ходатайствовал о приобщении к делу материала, который вышел 14 февраля 2018 года с заголовком "Александр Турчинов: В начале 2014-го года я говорил неправду" и опубликованного на ресурсе "Публичные люди". Суд ходатайство удовлетворил.

В ходе дачи показаний Турчинов рассказал о состоянии дел в Киеве в конце февраля.

"По нашей информации, с 21 на 22 февраля Янукович сбегает из Киева, вместе с ним - практически весь состав КМУ, силовики и т.д. Единственным легитимным органом власти в стране остался парламент, и 22 февраля в ВР я был избран главой парламента. Нужно было действовать быстро - вся система управления была заблокирована. Более того, режим казначейства довел Украину до банкротства, счета были практически пусты. В то же время, основные должности в том же правительстве невозможны без представления Президента. В этих условиях ВР приняла решение - в связи с самоустранением Януковича - возложить обязанности президента на главу ВР", - рассказал действующий секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, с 20 февраля началась скрытая фаза подготовки к захвату Крыма, а с 27-го - открытая.

Параллельно с этим вдоль границы сконцентрировались войска с целью подготовки к вторжению в Украину.

"Опасность вторжения стала реальностью, когда 1 марта Госдума дала Путину разрешение на вторжение. И оккупация Крыма, и разоружение наших войск должно было быть закончено 1 марта", - отметил Турчинов, добавив, что целью роSSийского президента было захватить Киев и установить марионеточный (подконтрольный РФ - ред.) режим.

"Пользуясь хаосом русские хотели взять под контроль север над Киевом и юго-восток, возобновив таким образом марионеточный режим Януковича. Формальным поводом для Президента Путина стало письмо Януковича (с просьбой о введении войск - ред). Тогда бы он показал всему миру, что просто возобновил полномочия избранного Президента. Но эти планы были сорваны", - резюмировал он.

Также он рассказал, как ему звонил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

"Во время заседание СНБО мне сообщили, что звонит Нарышкин. Он сказал, что РоSSийская Федерация признает меня только как главу ВР, но не как и.о. президента. Он подчеркнул, что легитимными президентом считают Януковича.

И начал угрожать, что если погибнут русскоязычные люди и военные то у них есть потенциал, чтоб уничтожить новую украинскую власть. Фактически речь шла о вторжении, - рассказал Турчинов. - Я сказал, что они нарушают все международные соглашения. На что Нарышкин ответил, что будут и политические, и юридические основания.

На следующий день Госдума приняла решение о вторжении, а политические основания - обращение Януковича о введении войск".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Украинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободыУкраинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободы
Турчинов: "За военное положение в 2014 проголосовал один я"Турчинов: "За военное положение в 2014 проголосовал один я"
Турчинов: герои, утверждающие, что Крым можно было спасти, врутТурчинов: герои, утверждающие, что Крым можно было спасти, врут
Турчинов: в феврале 2014 удалось собрать лишь 5 тысяч военныхТурчинов: в феврале 2014 удалось собрать лишь 5 тысяч военных
Турчинов: распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давалТурчинов: распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давал
Киевсовет запретил политическую агитацию в школахКиевсовет запретил политическую агитацию в школах
Верховный Суд принял решение по поводу судьи, которая более года не ходила на работуВерховный Суд принял решение по поводу судьи, которая более года не ходила на работу
На консульстве Польши в Киеве активисты вывесили "доску польских преступлений против Украины"
В Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организацийВ Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организаций
Турчинов рассказал, как говорил неправду населению в 2014 годуТурчинов рассказал, как говорил неправду населению в 2014 году
Последние новости
Подгружаем последние новости