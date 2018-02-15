Турчинов: целью Путина в марте 2014 года было захватить Киев

Секретарь СНБО дает показания по делу о госизмене Януковича.

Оболонский суд Киева приступил сегодня к допросу следующего свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича - секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Перед началом допроса адвокат стороны защиты ходатайствовал о приобщении к делу материала, который вышел 14 февраля 2018 года с заголовком "Александр Турчинов: В начале 2014-го года я говорил неправду" и опубликованного на ресурсе "Публичные люди". Суд ходатайство удовлетворил.

В ходе дачи показаний Турчинов рассказал о состоянии дел в Киеве в конце февраля.

"По нашей информации, с 21 на 22 февраля Янукович сбегает из Киева , вместе с ним - практически весь состав КМУ, силовики и т.д. Единственным легитимным органом власти в стране остался парламент, и 22 февраля в ВР я был избран главой парламента. Нужно было действовать быстро - вся система управления была заблокирована. Более того, режим казначейства довел Украину до банкротства, счета были практически пусты. В то же время, основные должности в том же правительстве невозможны без представления Президента. В этих условиях ВР приняла решение - в связи с самоустранением Януковича - возложить обязанности президента на главу ВР", - рассказал действующий секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, с 20 февраля началась скрытая фаза подготовки к захвату Крыма, а с 27-го - открытая.

Параллельно с этим вдоль границы сконцентрировались войска с целью подготовки к вторжению в Украину.

"Опасность вторжения стала реальностью, когда 1 марта Госдума дала Путину разрешение на вторжение. И оккупация Крыма, и разоружение наших войск должно было быть закончено 1 марта", - отметил Турчинов, добавив, что целью роSSийского президента было захватить Киев и установить марионеточный (подконтрольный РФ - ред.) режим.

"Пользуясь хаосом русские хотели взять под контроль север над Киевом и юго-восток, возобновив таким образом марионеточный режим Януковича. Формальным поводом для Президента Путина стало письмо Януковича (с просьбой о введении войск - ред). Тогда бы он показал всему миру, что просто возобновил полномочия избранного Президента. Но эти планы были сорваны", - резюмировал он.

Также он рассказал, как ему звонил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

"Во время заседание СНБО мне сообщили, что звонит Нарышкин. Он сказал, что РоSSийская Федерация признает меня только как главу ВР, но не как и.о. президента. Он подчеркнул, что легитимными президентом считают Януковича.

И начал угрожать, что если погибнут русскоязычные люди и военные то у них есть потенциал, чтоб уничтожить новую украинскую власть. Фактически речь шла о вторжении, - рассказал Турчинов. - Я сказал, что они нарушают все международные соглашения. На что Нарышкин ответил, что будут и политические, и юридические основания.

На следующий день Госдума приняла решение о вторжении, а политические основания - обращение Януковича о введении войск".