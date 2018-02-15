Македонию пригласят в НАТО сразу после решения спора с названием, - генсек

"Я надеюсь, что новые инициативы приведут к решению", - отметил Столтенберг.

Македония получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс сразу после разрешения спора с Грецией о названии страны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Мы договорились еще на саммите в Бухаресте, что пригласим Бывшую Югославскую Республику Македонию стать членом НАТО, как только будет решен спор о названии страны приемлемым путем. С тех пор, к сожалению, решение не было найдено. Но я надеюсь, что новые инициативы приведут к решению", - сказал Столтенберг.

"Правительство в Скопье готово к компромиссам и хочет решить этот спор. Я разговаривал с премьером Греции Алексисом Ципрас, и у нас есть переговорщик ООН , предложивший новые пути решения. Я не хочу спекулировать относительно того, насколько вероятно достижение договоренности, потому что это вопрос мы пытаемся решить с 1995 года", - добавил он. Ранее Афины и Скопье согласились продолжить переговоры о названии Македонии. Ранее сообщалось, что Македония готова добавить географическое уточнение к названию своей страны, чтобы разрешить спор с Грецией, которая препятствует ее вступления в Евросоюз и НАТО. Кроме того, правительство страны сообщило о намерении переименовать аэропорт в Скопье и национальное шоссе.

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) должна изменить свою Конституцию, если она хочет урегулирования спора с Грецией о названии страны.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая ранее носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

Напомним, ранее в Турции выразили надежду на мирное урегулирование спора вокруг названия Македонии.