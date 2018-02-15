В офис Таруты бросили бутылку с зажигательной смесью

"Был хлопок, но без возгорания, никаких повреждений нет".

?В офис Таруты бросили бутылку с зажигательной смесью
Фото: Макс Требухов

Ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис внефракционного депутата, бывшего главы Донецкой облгосадминистрации, основателя партии "Основа" Сергея Таруты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Офис Таруты находится в Киеве на улице Ярославов вал. Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, двое неизвестных ночью бросили пол-литровую бутылку с легковоспламеняющимся веществом возле офиса общественной приемной.

"Был хлопок, но без возгорания, никаких повреждений нет", - отметили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Тарута подтвердил данный факт и назвал произошедшее нападением.

"Минувшей ночью состоялось спланированное, хорошо организованное нападение с использованием бутылок с зажигательной смесью одновременно на мой офис и дом в Киеве. Считаю это актом грубого давления со стороны тех, кого пугает моя политическая деятельность, нацеленная на слом существующей коррумпированной системы", - сказал депутат.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
В Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президентаВ Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президента
В Москве неизвестные напали на офис "Единой РоSSии"В Москве неизвестные напали на офис "Единой РоSSии"
В часовню московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви бросили коктейль МолотоваВ часовню московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви бросили коктейль Молотова
Возле Широкино бойцы ВСУ огнем заставили отступить ДРГ противника: боевики бросили раненогоВозле Широкино бойцы ВСУ огнем заставили отступить ДРГ противника: боевики бросили раненого
Музей Майдана получил постоянный офисМузей Майдана получил постоянный офис
В Ингушетии неизвестные сожгли офис правозащитной организации "Мемориал"В Ингушетии неизвестные сожгли офис правозащитной организации "Мемориал"
Возле офиса СКМ прошла акция против формулы Роттердам+Возле офиса СКМ прошла акция против формулы Роттердам+
Мужчина, который въехал в штаб социал-демократов, оставил горючее под офисом партии Меркель - СМИМужчина, который въехал в штаб социал-демократов, оставил горючее под офисом партии Меркель - СМИ
В Афганистане смертник атаковал офис полиции, погибли 6 человекВ Афганистане смертник атаковал офис полиции, погибли 6 человек
В машину одесского чиновника бросили коктейль МолотоваВ машину одесского чиновника бросили коктейль Молотова
Последние новости
Подгружаем последние новости