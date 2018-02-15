В офис Таруты бросили бутылку с зажигательной смесью
"Был хлопок, но без возгорания, никаких повреждений нет".
Ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис внефракционного депутата, бывшего главы Донецкой облгосадминистрации, основателя партии "Основа" Сергея Таруты.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Офис Таруты находится в Киеве на улице Ярославов вал. Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, двое неизвестных ночью бросили пол-литровую бутылку с легковоспламеняющимся веществом возле офиса общественной приемной.
"Был хлопок, но без возгорания, никаких повреждений нет", - отметили в главке.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Тарута подтвердил данный факт и назвал произошедшее нападением.
"Минувшей ночью состоялось спланированное, хорошо организованное нападение с использованием бутылок с зажигательной смесью одновременно на мой офис и дом в Киеве. Считаю это актом грубого давления со стороны тех, кого пугает моя политическая деятельность, нацеленная на слом существующей коррумпированной системы", - сказал депутат.
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Политика
15.02.2018 22:25