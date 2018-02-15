?В офис Таруты бросили бутылку с зажигательной смесью

"Был хлопок, но без возгорания, никаких повреждений нет".

Ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис внефракционного депутата, бывшего главы Донецкой облгосадминистрации, основателя партии "Основа" Сергея Таруты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Офис Таруты находится в Киеве на улице Ярославов вал. Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, двое неизвестных ночью бросили пол-литровую бутылку с легковоспламеняющимся веществом возле офиса общественной приемной.

"Был хлопок, но без возгорания, никаких повреждений нет", - отметили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Тарута подтвердил данный факт и назвал произошедшее нападением.