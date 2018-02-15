Возле Соломенского суда подрались националисты и полиция
Во время потасовки был применен слезоточивый газ.
Возле Соломенского районного суда Киева, где избирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла новая массовая драка. Как сообщает корреспондент LB.ua, в потасовке приняли участие члены организации "Национальные дружины" (силовое крыло "Национального корпуса") и сотрудники полиции.
По имеющейся информации, драка началась, когда националисты попытались прорваться в здание суда.
Во время потасовки был применен слезоточивый газ.
Были слышны выстрелы. Человека, который стрелял, задержала полиция. Он одет в куртку с нашивкой батальона "Донбасс". Также задержан мужчина, который пытался его отбить.
Раньше националисты избили возле здания этого же суда "титушек".
Напомним, Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.
Следствие просит суд взять Труханова под стражу с альтернативой в виде залога в размере 50 млн гривен. Однако его также могут отпустить, так как мэра готов взять на поруки депутат Верховной Рады от БПП Дмитрий Голубов.
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