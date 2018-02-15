Возле Соломенского суда подрались националисты и полиция

Во время потасовки был применен слезоточивый газ.

Возле Соломенского районного суда Киева, где избирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла новая массовая драка. Как сообщает корреспондент LB.ua, в потасовке приняли участие члены организации "Национальные дружины" (силовое крыло "Национального корпуса") и сотрудники полиции.

По имеющейся информации, драка началась, когда националисты попытались прорваться в здание суда.

Во время потасовки был применен слезоточивый газ.

Фото: Тереза Лащук

Были слышны выстрелы. Человека, который стрелял, задержала полиция. Он одет в куртку с нашивкой батальона "Донбасс". Также задержан мужчина, который пытался его отбить.

Раньше националисты избили возле здания этого же суда "титушек".

Напомним, Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.

Следствие просит суд взять Труханова под стражу с альтернативой в виде залога в размере 50 млн гривен. Однако его также могут отпустить, так как мэра готов взять на поруки депутат Верховной Рады от БПП Дмитрий Голубов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского судаАваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского суда
Полиция изъяла пистолет у мужчины возле палаточного городка под РадойПолиция изъяла пистолет у мужчины возле палаточного городка под Радой
Полицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского судаПолицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского суда
В Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТВ Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТ
Полиция оттеснила сторонников Саакашвили от Администрации ПрезидентаПолиция оттеснила сторонников Саакашвили от Администрации Президента
Кравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языкаКравчук, Кучма и Ющенко попросили Порошенко объявить год утверждения государственного языка
На Мальдивах арестовали двух судей Верховного судаНа Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда
Националисты устроили пикеты у посольства и консульств Польши в УкраинеНационалисты устроили пикеты у посольства и консульств Польши в Украине
УПЦ МП призвала Трампа защитить часовню возле фундамента Десятинной церквиУПЦ МП призвала Трампа защитить часовню возле фундамента Десятинной церкви
В Ковеле появилась патрульная полицияВ Ковеле появилась патрульная полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости