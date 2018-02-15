Киевсовет запретил политическую агитацию в школах
Материально-техническая база учебных заведений не должна использоваться для размещения общественных приемных и агитации.
Киевский городской совет запретил проводить политическую деятельность и агитацию в учебных заведениях города.
Соответствующее решение поддержали 66 депутатов, сообщается на сайте мэрии.
Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижения политического брендинга.
"Согласно действующее законодательству, одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако, в последние годы эти нормы часто нарушают" - отмечают в Киевсовете.
Поэтому, согласно решению, материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.
Напомним, ранее киевским школам разрешили не проводить линейки. Торжественное собрание объявлено пережитком советского прошлого.
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