Киевсовет запретил политическую агитацию в школах

Материально-техническая база учебных заведений не должна использоваться для размещения общественных приемных и агитации.

Киевский городской совет запретил проводить политическую деятельность и агитацию в учебных заведениях города.

Соответствующее решение поддержали 66 депутатов, сообщается на сайте мэрии.

Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижения политического брендинга.

"Согласно действующее законодательству, одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако, в последние годы эти нормы часто нарушают" - отмечают в Киевсовете.

Поэтому, согласно решению, материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.

Напомним, ранее киевским школам разрешили не проводить линейки. Торжественное собрание объявлено пережитком советского прошлого.