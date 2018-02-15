Канадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок
Colt Canada надеется летом провести демонстрацию оружия в Украине.
Компания Colt Canada из Онтарио, Канада, планирует заключить соглашение с Украиной на поставку 100 тысяч новых штурмовых винтовок.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на National Post.
Согласно сообщению, в январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел "ознакомительную встречу" с представителями правительства Украины.
Это только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить, отмечает Пейн
"Я убежден, что нужно много сделать, чтобы однозначно сказать, есть ли возможности для Colt Canada в Украине", - сказал Пейн в комментарии Postmedia.
В декабре правительство Канады внесло изменения в правила экспорта, разрешив продавать автоматы и стрелковое оружие в Украину.
Украина стремится привести свое вооружение к стандартам НАТО. Также она заинтересована в том, чтобы получить другое военное вооружение из Канады и США, например, противотанковое оружие.
Пейн отметил, что Colt Canada надеется провести демонстрацию оружия в Украине летом.
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