Канадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок

Colt Canada надеется летом провести демонстрацию оружия в Украине.

Компания Colt Canada из Онтарио, Канада, планирует заключить соглашение с Украиной на поставку 100 тысяч новых штурмовых винтовок.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на National Post.

Согласно сообщению, в январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел "ознакомительную встречу" с представителями правительства Украины.

Это только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить, отмечает Пейн

"Я убежден, что нужно много сделать, чтобы однозначно сказать, есть ли возможности для Colt Canada в Украине", - сказал Пейн в комментарии Postmedia.

В декабре правительство Канады внесло изменения в правила экспорта, разрешив продавать автоматы и стрелковое оружие в Украину.

Украина стремится привести свое вооружение к стандартам НАТО. Также она заинтересована в том, чтобы получить другое военное вооружение из Канады и США , например, противотанковое оружие.

Пейн отметил, что Colt Canada надеется провести демонстрацию оружия в Украине летом.