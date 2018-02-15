Мусоропроводы в украинских многоэтажках могут запретить

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует пересмотреть устаревшую норму относительно обязательного проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

«Сегодня в мусоропроводы выбрасывается все, что угодно, чистка проводится нерегулярно, от этого постоянный ужасный запах и грязь. Сейчас, обновляя ГСН, мы предлагаем пересмотреть эту устаревшую норму», — сказал он.

«В Европе уже давно отказались от нее, в большинстве стран она запрещена. В противовес этому успешно действует раздельный сбор мусора. Уверен, пока в наших домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки не заработает», — отметил чиновник.

Как отмечается в сообщении, на официальной странице заместителя министра в Facebook был проведен опрос общественного мнения относительно целесообразности использования мусоропроводов в домах. Согласно им, 92% опрашиваемых проголосовали против мусоропроводов и за раздельный сбор мусора, другие 8% все еще не готовы отказаться от этой устаревшей нормы.

Отмечается, что пересмотр и обновление государственных строительных норм является одним из главных приоритетов Минрегиона.

Так, в 2017 году было утверждено 13 ГСН, а в 2018-м планируется обновить и утвердить еще 16 строительных норм.

В частности, они будут касаться требований по проектированию фундаментов, фасадов зданий и сооружений, инженерных систем, планировки и застройки территорий, доступности зданий и сооружений для людей с инвалидностью.