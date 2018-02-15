Труханов назвал обвинения НАБУ надуманными

"До 500 долларов за метр в Одессе - нормальная цена".

Мэр Одессы Геннадий Труханов на суде назвал обвинения Национального антикоррупционного бюро надуманными.

Детективы Бюро вменяют ему растрату средств посредством покупки административного здания "Краян" по завышенной цене. Но Труханов считает, что стоимость здания была адекватной. "До 500 долларов за метр в Одессе - нормальная цена. Не буду ссылаться на различные издания, пишущие об альтернативных оценках этого помещения. По результатам тех оценок это 230-250 долларов за метр. Если детективы найдут такие цены в Одессе... Давайте вместе это делать, государство только выиграет", - сказал Труханов.

Он подчеркнул, что сотрудники горсовета вынуждены работать в полуподвальном помещении, поэтому приобретение нового здания имеет необходимость. "Я не знаю, в какой стране живет и работает сторона обвинения, но я знаю точно, что меня избрала община Одессы и я защищаю ее интересы. Я бы хотел пригласить на выходные сторону обвинения и показать, в каких условиях работает наш муниципалитет", - сказал он.

Мэр добавил, что вопрос о необходимость единого помещения для всех служб и департаментов Одесского городского совета обсуждался уже давно.

Напомним, Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.