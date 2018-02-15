На суд по Труханову свезли титушек

Они блокируют выход и вход в зал заседаний.

В Соломенский районный суд Киева , где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, привезли несколько десятков молодых людей характерной внешности в одинаковых черных куртках с капюшонами, сообщает корреспондент LB.ua.

Они столпились на лестничной площадке, блокируя выход и вход в зал заседаний. Полиция в помещение, где заседает суд, их не пускает.

Фото: Макс Требухов

Время от времени возникают ссоры и потасовки.

Фото: Макс Требухов

Напомним, Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.

Следствие просит суд взять Труханова под стражу с альтернативой в виде залога в размере 50 млн гривен. Мэра готов взять на поруки депутат Верховной Рады от БПП Дмитрий Голубов, который присутствует в зале суда и сидит рядом с адвокатом.