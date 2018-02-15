Соратник Саакашвили уволился из Минюста
Гия Гецадзе подал в отставку после выдворения экс-президента Грузии.
Правительство уволило заместителя министра юстиции Гию Гецадзе.
Гецадзе, который проработал на этой должности три года, уволен по собственному желанию распоряжением от 14 февраля.
Гия Гецадзе - уроженец Грузии и член команды бывшего президента страны Михаила Саакашвили - получил украинское гражданство в начале 2015 года.
В 2004-2005 годах при президентстве Саакашвили он занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии.
Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля.
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