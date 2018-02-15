В посольства Чехии и Нидерландов в РФ прислали конверты с белым порошком
Анализ порошка показал, что опасности он не представляет.
В помещения посольств Чехии и Нидерландов в Москве неизвестные прислали конверты с подозрительным порошком.
Так, накануне конверт с белым порошком прислали в посольство Чехии. Из части здания на несколько часов эвакуировали людей, сообщает ТАСС.
"Сотрудники, которые имели доступ к конверту, были изолированы. Был сделан анализ состава порошка, в результате подтвердилось, что опасности он не представляет", - сообщила представитель МИД Чехии Михаэла Лагронова.
Сегодня конверт с белым порошком прислали в посольство Нидерландов в РФ. Посольство продолжает работу в штатном режиме и находится в контакте с роSSийскими специальными службами.
"Эвакуация не проводится, посольство работает в штатном режиме", - прокомментировали ТАСС нидерландские дипломаты.
Напомним, ранее на этой неделе невестка Трампа была госпитализирована из-за письма с белым порошком.
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