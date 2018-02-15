Еврокомиссия предложила реформировать структуры институтов ЕС
ЕК увеличит число встреч в рамках инициативы диалога граждан с представителями европейских институтов.
Еврокомиссия представила ряд конкретных шагов, которые могут улучшить функционирование Евросоюза.
Соответствующие предложения опубликованы на сайте Еврокомиссии.
ЕК предлагает, чтобы в рамках выборов в Европейский парламент политические партии выдвигали кандидатов заранее, до конца 2018 года. Тогда предвыборные кампании смогут начаться раньше.
Также ЕК предлагает обращать больше внимания на связь между партиями стран-членов ЕС и европейскими партиями. "Политические партии на национальном уровне должны повысить прозрачность относительно европейских партий, к которым они относятся, например, используя свои логотипы в кампании и материалах для голосования", - говорится в сообщении.
Лидеры Евросовета также должны решить вопрос состава Европарламента в 2019-2024 годах на основе предложения Европарламента. Также они должны решить, что делать с вакантными местами после выхода Великобритании из ЕС.
Перед назначением нового состава Еврокомиссии, в которую входят 28 членов от каждого государства ЕС, лидеры должны решить, стоит ли и дальше придерживаться принципа одного представителя из каждой страны-члена, или наоборот уменьшить состав комиссии.
Также предлагается сделать структуру ЕС эффективной благодаря объединению в одну должности президента Евросовета и президента Еврокомиссии.
Кроме того, Еврокомиссия увеличит число встреч в рамках инициативы диалога граждан с представителями Еврокомиссии, Европарламента, правительств стран-членов ЕС, местной власти и гражданского общества.
Напомним, что на прошлой неделе в ЕС допустили членство балканских стран до 2025 года.
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15.02.2018 08:06