Еврокомиссия предложила реформировать структуры институтов ЕС

ЕК увеличит число встреч в рамках инициативы диалога граждан с представителями европейских институтов.

Еврокомиссия представила ряд конкретных шагов, которые могут улучшить функционирование Евросоюза .

Соответствующие предложения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

ЕК предлагает, чтобы в рамках выборов в Европейский парламент политические партии выдвигали кандидатов заранее, до конца 2018 года. Тогда предвыборные кампании смогут начаться раньше.

Также ЕК предлагает обращать больше внимания на связь между партиями стран-членов ЕС и европейскими партиями. "Политические партии на национальном уровне должны повысить прозрачность относительно европейских партий, к которым они относятся, например, используя свои логотипы в кампании и материалах для голосования", - говорится в сообщении.

Лидеры Евросовета также должны решить вопрос состава Европарламента в 2019-2024 годах на основе предложения Европарламента. Также они должны решить, что делать с вакантными местами после выхода Великобритании из ЕС .

Перед назначением нового состава Еврокомиссии, в которую входят 28 членов от каждого государства ЕС , лидеры должны решить, стоит ли и дальше придерживаться принципа одного представителя из каждой страны-члена, или наоборот уменьшить состав комиссии.

Также предлагается сделать структуру ЕС эффективной благодаря объединению в одну должности президента Евросовета и президента Еврокомиссии.

Кроме того, Еврокомиссия увеличит число встреч в рамках инициативы диалога граждан с представителями Еврокомиссии, Европарламента, правительств стран-членов ЕС , местной власти и гражданского общества.