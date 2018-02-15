Верховный Суд принял решение по поводу судьи, которая более года не ходила на работу

Судья была без полномочий.

Верховный Суд принял решение по поводу судьи, которая более года не ходила на работу
Фото: Zik

Отсутствие полномочий на осуществление правосудия не освобождает судью от обязанности приходить на работу. К такому выводу пришел Верховный Суд при рассмотрении дела об отказе Высшего совета правосудия внести представление Президенту на назначение судьи Черновицкого окружного административного суда.

В частности, в решении Верховного Суда, принятом 25 января 2018 года, говорится, что фактическим основанием для отказа во внесении представления Президенту о назначении истца на должность судьи было ее отсутствие на работе более года, как считает ВСП, без уважительных причин.

Как пояснила истица, ее отсутствие на работе было обусловлено уважительными причинами - тяжелой болезнью его родителей.

Согласно материалам дела, в период, когда судья не выходила на работу, пятилетний срок его полномочий на должности судьи закончился, однако вопрос о назначении ее на эту должность бессрочно в то время не был решен. Фактически истец, хотя и без полномочий на осуществление правосудия, однако будучи судьей Черновицкого окружного административного суда, не выходила на работу больше года.

Кроме этого Верховный Суд установил, что об истинных причинах своего длительного отсутствия на работе судья не сообщала руководство суда, в котором она работала, несмотря на неоднократные попытки контактировать с ней и выяснить эти причины. При этом официальные документы, удостоверяющие наличие у истицы законных оснований не посещать работу (отпуск, листок временной нетрудоспособности) отсутствуют.

По этому поводу ВС отметил, что отсутствие полномочий на осуществление правосудия не освобождает судью от соблюдения других требований законодательства и общепринятых правил поведения. Такое поведение истца (не выходить больше года на работу и не считать нужным сообщать об этом руководство суда), кроме того, что является неправомерным, есть еще и неприемлемым ввиду той должности, которую он занимает.

На заседании ВСП истица отказалась объяснять причины своего отсутствия, что, в частности, дало ответчику основания для однозначного вывода о том, что она не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Напомним, 28 ноября 2017 года Высший совет правосудия отказал во внесении представления Президенту на назначении бессрочно судьи Черновицкого окружного административного суда Скакун О.П. Как говорится в решении ВСП, срок полномочий судьи закончился 13 мая 2014 года. С декабря 2014 по январь 2015, с мая по декабрь 2015 и с января по сентябрь 2016 года судья отсутствовала на работе.


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