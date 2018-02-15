Четыре морских пехотинца убиты в Донецкой области

По данным LB.ua, бойцов застрелили сослуживцы.

Четыре морских пехотинца убиты в Донецкой области
Фото: Макс Левин

Штаб АТО сообщил о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

"По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка и Нацполиция Украины выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия.

По данным LB.ua, убиты четверо морских пехотинцев по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта - неуставные отношения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области помощник судьи за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давностиВ Одесской области помощник судьи за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давности
Пограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТОПограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТО
Пограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой областиПограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой области
Суд дал четыре года сотруднице Нацгвардии, завербованной РоSSиейСуд дал четыре года сотруднице Нацгвардии, завербованной РоSSией
Активиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитетАктивиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитет
В Харьковской области госисполнитель задержан при получении $4 тыс. взяткиВ Харьковской области госисполнитель задержан при получении $4 тыс. взятки
Поселок Мироновский в Донецкой области подвергся обстрелуПоселок Мироновский в Донецкой области подвергся обстрелу
Четырех украинцев вытащили из многолетнего плена в ЛивииЧетырех украинцев вытащили из многолетнего плена в Ливии
В Полтавской области бизнесмен предлагал начальнику полиции 100 тыс. гривен взятки в годВ Полтавской области бизнесмен предлагал начальнику полиции 100 тыс. гривен взятки в год
Начальник экоинспекции в Запорожской области задержан при получении $630 взяткиНачальник экоинспекции в Запорожской области задержан при получении $630 взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости