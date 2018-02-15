Четыре морских пехотинца убиты в Донецкой области

По данным LB.ua, бойцов застрелили сослуживцы.

Штаб АТО сообщил о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

"По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка и Нацполиция Украины выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия.

По данным LB.ua, убиты четверо морских пехотинцев по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. Их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта - неуставные отношения.