Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg

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РоSSийские наемники, пострадавшие в результате обстрела в Сирии 7 февраля, лечатся в госпиталях Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двоих человек, которые поддерживают с ними связь.

По информации агентства, некоторые из пострадавших в Сирии умерли в больницах.

Сколько человек были доставлены в роSSийские госпитали, в статье не уточняется. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на их неназванного командира писало о десятках госпитализированных наемников.

О том, что пострадавшие в Сирии были доставлены в больницы Москвы и Санкт-Петербурга, также сообщил «Интерфаксу» координатор движения «Другая РоSSия» Александр Аверин. Он не уточнил, откуда у него эта информация.

Источник: Медуза


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