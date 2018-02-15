Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские наемники, пострадавшие в результате обстрела в Сирии 7 февраля, лечатся в госпиталях Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двоих человек, которые поддерживают с ними связь.
По информации агентства, некоторые из пострадавших в Сирии умерли в больницах.
Сколько человек были доставлены в роSSийские госпитали, в статье не уточняется. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на их неназванного командира писало о десятках госпитализированных наемников.
О том, что пострадавшие в Сирии были доставлены в больницы Москвы и Санкт-Петербурга, также сообщил «Интерфаксу» координатор движения «Другая РоSSия» Александр Аверин. Он не уточнил, откуда у него эта информация.
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15.02.2018 07:20