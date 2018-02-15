РоSSии придется вернуть Украине Крым, - Вершбоу
Экс-заместитель Генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что РоSSия обязана будет вернуть Крым Украине.
Об этом он сказал в эфире Эха Москвы, передает
“В долгосрочной перспективе нужно будет его вернуть Украине. Точно так же, как Прибалтийские государства после 50-ти лет оккупации стали независимыми”, — уверен Вершбоу.
Но это, по его словам, более долгосрочная проблема.
“Поэтому, я предлагаю начать с Донбасса. Давайте, начнем с Донбасса, но не будем забывать про Крым. И санкции, которые связаны с Крымом, могут оставаться в силе еще долго. Но большая часть пакета санкций связана с Донбассом, поэтому у нас была бы возможность открыть новую страницу”, — подчеркнул он.
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Политика
15.02.2018 07:20