РоSSии придется вернуть Украине Крым, - Вершбоу

Экс-заместитель Генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что РоSSия обязана будет вернуть Крым Украине.

Об этом он сказал в эфире Эха Москвы, передает Укринформ .

“В долгосрочной перспективе нужно будет его вернуть Украине. Точно так же, как Прибалтийские государства после 50-ти лет оккупации стали независимыми”, — уверен Вершбоу.

Но это, по его словам, более долгосрочная проблема.

“Поэтому, я предлагаю начать с Донбасса. Давайте, начнем с Донбасса, но не будем забывать про Крым. И санкции, которые связаны с Крымом, могут оставаться в силе еще долго. Но большая часть пакета санкций связана с Донбассом, поэтому у нас была бы возможность открыть новую страницу”, — подчеркнул он.