В Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитники

Наемники пытались попасть на занятый умеренной оппозицией склад оружия.

В Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитники
РоSSияне в Сирии
Фото: syria.mil.ru

В Сирии на мине-растяжке подорвались 15 роSSийских наемников.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

"15 россиян, работающих на секретную охранную фирму, погибли при взрыве мины в провинции Дейр-Эззор", - заявили в SOHR.

Граждане РоSSии сопровождали войска правительственной армии Сирии, которые продвигались к газовым и нефтяным месторождениям на берегу Ефврата, занятого оппозиционной группой "Сирийских демократических сил»" которую поддерживает международная коалиция во главе с США.

По предположению SOHR, роSSийские наемники погибли при попытке попасть на склад с оружием, но там была установлена мина. Всего погибли 23 человека, из них 15 россияне.

На прошлой неделе коалиция во главе с США нанесла авиаудары по берегу реки Евфрат. В американском командовании заявили, что сделали это в ответ на наступление на "Сирийские демократические силы" правительственных войск Асада. В результате авиаударов погибли роSSийские наемники. Информация о числе погибших разнится - в результате удара могли погибнуть от 13 до 217 россиян.


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