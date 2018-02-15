В Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитники

Наемники пытались попасть на занятый умеренной оппозицией склад оружия.

В Сирии на мине-растяжке подорвались 15 роSSийских наемников.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR).

"15 россиян, работающих на секретную охранную фирму, погибли при взрыве мины в провинции Дейр-Эззор", - заявили в SOHR.

Граждане РоSSии сопровождали войска правительственной армии Сирии, которые продвигались к газовым и нефтяным месторождениям на берегу Ефврата, занятого оппозиционной группой "Сирийских демократических сил»" которую поддерживает международная коалиция во главе с США .

По предположению SOHR, роSSийские наемники погибли при попытке попасть на склад с оружием, но там была установлена мина. Всего погибли 23 человека, из них 15 россияне.