Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля

Джон Салливан встретится с Порошенко, Гройсманом и Климкиным.

Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля
Джон Салливан
Фото: ukrainian.voanews.com

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан 21 февраля встретится с президентом Петром Порошенко во время посещения Украины в рамках своего европейского турне.

"Заместитель госсекретаря подчеркнет важность проведения в Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщается на сайте Госдепартамента.

Также намечены встречи американского дипломата с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

Турне Салливана по Европе состоится с 15 по 24 февраля. Помимо Украины он посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
Саакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - WyborczaСаакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - Wyborcza
Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли на 22 февраля (обновлено)Заседание по делу об убийстве Бузины перенесли на 22 февраля (обновлено)
Мэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраляМэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет - до 11 февраля
Украина получит партию вакцин от кори в конце февраляУкраина получит партию вакцин от кори в конце февраля
Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить КипрПрезидент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр
Яценюк посетит Вашингтон 6-7 февраляЯценюк посетит Вашингтон 6-7 февраля
Пограничники не пустили в Украину участника роSSийской поп-группы "А-студио"Пограничники не пустили в Украину участника роSSийской поп-группы "А-студио"
Климкин посетит Францию 4-5 февраляКлимкин посетит Францию 4-5 февраля
Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраляНовый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля
Экс-министр экологии Злочевский вернулся в УкраинуЭкс-министр экологии Злочевский вернулся в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости