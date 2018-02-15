Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля

Джон Салливан встретится с Порошенко, Гройсманом и Климкиным.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан 21 февраля встретится с президентом Петром Порошенко во время посещения Украины в рамках своего европейского турне.

"Заместитель госсекретаря подчеркнет важность проведения в Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщается на сайте Госдепартамента.

Также намечены встречи американского дипломата с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

Турне Салливана по Европе состоится с 15 по 24 февраля. Помимо Украины он посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.