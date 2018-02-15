Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля
Джон Салливан встретится с Порошенко, Гройсманом и Климкиным.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан 21 февраля встретится с президентом Петром Порошенко во время посещения Украины в рамках своего европейского турне.
"Заместитель госсекретаря подчеркнет важность проведения в Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщается на сайте Госдепартамента.
Также намечены встречи американского дипломата с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.
Турне Салливана по Европе состоится с 15 по 24 февраля. Помимо Украины он посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.02.2018 21:46