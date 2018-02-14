Умер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс

На посту премьера он находился дольше, чем все нидерландские политики.

В возрасте 78 лет скончался бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс. Он находился на посту премьера дольше, чем все нидерландские политики.

Об этом сообщает NL Times со ссылкой на представителей правительства.

Любберс был лидером партии "Христианско-демократический призыв", а на посту премьер-министра находился непрерывно с 1982 по 1994 год.

Информация о причине смерти политика не была предоставлена.