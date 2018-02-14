РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом

Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом

РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, передает Крым.Реалии.

По его словам, роSSийские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", а 14 февраля проводят мероприятия по ликвидации поста напротив "Чонгара".

Сорока отметил, что роSSийские пограничники снимают свои блок-посты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но роSSийские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

В Госпонгранслужбе отметили, что происходящее "никоим образом не влияет на работу украинских служб", украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме.

Официальных комментариев роSSийских пограничников по этому поводу нет.


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