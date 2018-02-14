Освобожденный из плена "ДНР" пастор Хомченко умер

В последнее время он проводил богослужения в Марьинке.

Пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков поддерживаемой Россией группировки "ДНР", умер в возрасте 59 лет.

По информации Радио Свобода, в последнее время он проводил богослужения в Марьинке.

Сообщается, что до событий весны 2014 года, известных как "русская весна", Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке.

Хомченко был одним из организаторов "молитвенного Майдана" в Донецке и, по его словам, проводил богослужения даже тогда, когда "русские танки уже вошли в Донецк". После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном помещении областного управления МВД Донецка, а позже - в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.

После освобождения Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его сильно били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. По словам Хомченко, его пытали представители роSSийской разведки.

"Когда меня подняли на дыбу и одели противогаз - в глазах потемнело. Я почувствовал, что теряю сознание и инстинктивно набрал воздуха в легкие, а они подставили ватку с нашатырным спиртом. Затем перекрывали кран, а затем открывали погружали шланг в воду", - рассказывал пастор Хомченко.

Напомним, в начале февраля в ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский. Он прожил всю жизнь в Донецке. В начале военного противостояния на Донбассе Леонид начал помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы "МГБ ДНР". Позже его отпустили по обмену.


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