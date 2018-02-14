Мэра Одессы Труханова защищает адвокат Насирова, - СМИ

Прокуратура будет просить суд взять Труханова под стражу под залог в 50 млн гривен.

Мэра Одессы Труханова защищает адвокат Насирова, - СМИ
Фото: Facenews

Мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в крупной растрате средств, защищает партнер юридической фирмы EQUITY Александр Лысак.

Об этом сам адвокат сообщил Громадському.

"Я консультирую Геннадия уже в течение определенного времени. Когда вчера в СМИ появилась информация, что ему предъявили подозрение, я связался с клиентом и сказал, что надо срочно прекращать командировки и возвращаться в страну для выяснения обстоятельств", - пояснил Лысак.

Ранее Александр Лысак представлял интересы бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого НАБУ обвиняет в нанесении государству материального ущерба в размере 2 млрд гривен путем предоставления налоговых рассрочек компаниям экс-депутата Александра Онищенко.

Издание отмечает, что юридическая фирма EQUITY и ее партнеры Виктор Барсук и Олег Малиневский фигурировали в нескольких журналистских расследованиях как близкие партнеры депутатов от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко.

Напомним, что Труханова подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.

Вместе с Трухановым подозреваются еще несколько человек, в том числе вице-мер Павел Вугельман.

Прокуратура будет просить суд взять Труханова под стражу с альтернативой выхода под залог в размере 50 млн гривен.

По словам Александра Лысака, защита будет настаивать на полной отмене всех мер предосторожности. Он не смог назвать точное время судебного заседания по избранию меры пресечения.

Мэру Одессы Труханову грозит до 12 лет тюрьмы.


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