Оккупанты пять часов прицельно били по позициям ВСУ из тяжелой артиллерии

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За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась, боевики активно обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных артиллерийских систем и тяжелых минометов.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

«В общем, незаконные вооруженные формирования выпустили около 10 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 187 мин из минометов калибра 120 мм, и около 30 снарядов из минометов калибра 82 мм», — отметил он.

На Луганском направлении, по словам спикера, боевики совершили 14 прицельных обстрелов. Наибольшую активность боевики проявляли в районе Светлодарской дуги. Вблизи Троицкого и Луганского боевики открывали огонь чаще всего.

В районе Троицкого в течение 5-часового обстрела украинских позиций боевики выпустили 150 снарядов с 122-мм артиллерии и из минометов калибров 120 и 82 мм, применили крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку и гранатометы.

Источник: Укринформ


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