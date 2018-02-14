Хуг: Боевые действия на Донбассе могут вспыхнуть в любой момент

"В головах людей линии линии разграничения не существует. Это не их конфликт".

Хуг: Боевые действия на Донбассе могут вспыхнуть в любой момент
Александр Хуг
Фото: Макс Требухов

Несмотря на периоды прекращения огня на Донбассе ситуация далека от мирной и боевые действия могут вспыхнуть в любой момент.

Об этом заявил первый заместитель главы специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг.

В интервью "Голосу Америки" дипломат отметил, что война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, потому что гражданское население не рассматривает жителей территорий на противоположной стороне как врагов, и подчеркнул, что около 40 тысяч человек ежедневно пересекают линию разграничения.

Исходя из почти четырехлетнего опыта работы на Донбассе Хуг пришел к выводу, что пока нет признаков перелома в тенденциях и "стороны сохраняют готовность немедленно вступать в конфликт".

"Хуже то, что даже во время относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, что отвести оружие и развести силы, а наоборот - продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины", - сказал дипломат.

Александр Хуг признал, что ОБСЕ вероятно видит "только верхушку айсберга", потому что по обе стороны линии разграничения наблюдателей часто рассматривают как проблему.

Подчеркивая, что препятствия создаются практически повсеместно, представитель ОБСЕ сказал, что больше случаев силового давления и запугивания случается на территориях, неконтролируемых украинским правительством.

Замглавы СММ ОБСЕ расстроен и разочарован отсутствием возможностей защитить людей от войны и положить конец конфликту.

"Мы также знаем, что наше влияние ограничено, что наш мандат ограничен. Мы там для того, чтобы создавать условия для диалога, а прекращать огонь, разминировать, отводить вооружение - это обязанность тех, кто пообещал это сделать", - отметил он.

Вместе с тем он считает очень нужной работу бригад наблюдателей ОБСЕ на Донбассе для создания условий для диалога, основанного на фактах.

"Тот факт, что 40 тысяч человек ежедневно переходят линию разграничения, очень многообещающий. Не всюду в случаях конфликтов ее пересекают так часто. В головах людей ее не существует. Это трагическая реальность... Даже самим фактом перехода этой линии они заявляют, что не хотят этого конфликта. Они всегда нам говорят, что это не их конфликт", - подчеркнул Александр Хуг.

Напомним, перемирие, вступившее в силу с 23 декабря, роSSийско-оккупационные войска в последние дни все чаще нарушают.


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