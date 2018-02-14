Адвокат Мкртчана опроверг сделку с роSSийским следствием

Основатель ИСД якобы готов дать показания на Гайдука и Таруту.

Адвокат Мкртчана опроверг сделку с роSSийским следствием
Олег Мкртчан
Фото: pravda.com.ua

Информация о том, что гендиректор и сооснователь украинской металлургической компании "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олег Мкртчан, обвиняемый в мошенничестве, готов предложить сделку Следственному комитету РоSSии (СКР) для смягчения обвинений, не соответствует действительности.

Об этом РБК заявил адвокат Мкртчана Владимир Аверин.

"Это полная чушь, я видел эту новость, но она не соответствует действительности", - подчеркнул он. "Все заявления мы будем делать в Мосгорсуде на рассмотрении нашей апелляционной жалобы на постановление Басманного суда Москвы, до этого момента никакой новой информации не будет", - добавил адвокат.

О том, что Олег Мкртчан готов пойти на сделку с СКР, сообщил роSSийский телеканал Life 14 февраля. По информации издания, бизнесмен предложил "сдать и рассказать на следствии о причастности бывшего секретаря Совета безопасности Украины Виталия Гайдука и экс-главы администрации Донецкой области Сергея Таруты, являющегося совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", к хищению кредита в $100 млн из ВЭБа, выданного предпринимателю в 2009 году". В обмен на это, как пишет издание, Мкртчан попросил следователей "смягчить для него обвинения".

Олег Мкртчан был арестован 8 февраля. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Его арестовали до 5 апреля.

Гендиректора ИСД подозревают в растрате средств, которые предоставили роSSийские государственные банки. Речь может идти о кредитах роSSийского Внешэкономбанка (ВЭБ), которые были направлены как на развитие ИСД, так и на деятельность других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РоSSии.

Адвокат бизнесмена Александр Костанянц в разговоре с РБК подчеркнул, что его подзащитный не совершал хищения, а "имел место корпоративный спор".


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