Суд по Труханову назначен на завтра

Время рассмотрения меры пресечения пока не определено.

Суд по Труханову назначен на завтра
Геннадий Труханов
Фото: Думская

Соломенский районный суд рассмотрит избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова 15 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

Время рассмотрения меры пресечения пока не определено.

Также 15 февраля суд изберет меру пресечения для заммэра Одессы Павла Вугельмана.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии Труханова под стражу с альтернативой в виде залога в размере 50 млн гривен.

Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром в среду в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.

По делу о продаже завода "Краян" в Одессе задержаны шесть человек, еще двое разыскиваются, вынесено восемь подозрений.


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