Суд по Труханову назначен на завтра

Время рассмотрения меры пресечения пока не определено.

Соломенский районный суд рассмотрит избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова 15 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

Время рассмотрения меры пресечения пока не определено.

Также 15 февраля суд изберет меру пресечения для заммэра Одессы Павла Вугельмана.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии Труханова под стражу с альтернативой в виде залога в размере 50 млн гривен.

Труханова, который с конца декабря отсутствовал в Украине, задержали утром в среду в аэропорту "Борисполь". Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.

По делу о продаже завода "Краян" в Одессе задержаны шесть человек, еще двое разыскиваются, вынесено восемь подозрений.