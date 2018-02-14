Военная каска, бронежилет и шины на челюсти: экс-регионала Шепелева доставили в суд

Шепелев

Экс-регионала Александра Шепелева, арестованного 8 февраля, привели в суд в спецснаряжении. Шепелева облачили в военную каску и бронежилет.

Как видно на фото, сделанных журналистами ТСН, находящимися в зале суда, в целях безопасности Шепелева одели в защитное снаряжение, передает Час Пик.

ГПУ заявила о задержании Александра Шепелева 9 февраля. Сообщалось, что при аресте СБУ нашла «корочки», выданные «министерством госбезопасности ДНР».

Позже суд оставил Шепелева за решеткой до 8 апреля 2018 г.

На первом заседании суда Шепелев появился с кровоподтеками и синяками на лице. Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что врачи подтвердили - у экс-нардепа сломаны челюсть и нос. Также на теле задержанного были обнаружены следы избиения.

По словам Матиоса, сейчас на лице у Шепелева закреплены специальные шины, которые мешают ему полноценно говорить.

Военная прокуратура расследует, кто нанес телесные повреждения задержанному. Матиос утверждает, что к этому не причастны МВД и СБУ. По словам прокурора, к избиению Шепелева могут быть причастны члены ОПГ. Сейчас определяются лица, причастные к избиению, и место, где это произошло.

Странным назвал Матиос и тот факт, что во время задержания при Шепелеве не было мобильного телефона, из которого можно было узнать все контакты экс-нардепа. Не объяснимо и то, почему вдруг Шепелев вернулся в Украину и дал себя арестовать, хотя прекрасно знал, что ему «светит» пожизненный срок.

Матиос пообещал, что судебное разбирательство будет открытым и непредвзятым.

Напомним, Александра Шепелева подозревают в особо тяжких преступлениях, в частности, в госизмене и покушениях на убийство.


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