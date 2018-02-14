Трое военных ранены с начала суток на Донбассе

Зафиксировано пять обстрелов.

Трое военных ранены с начала суток на Донбассе
Фото: Макс Левін

С полуночи на Донбассе зафиксировано пять вражеских прицельных обстрелов. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции ВСУ у Травневого, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения, однако никто из бойцов антитеррористической операции не пострадал.


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